Одного з фігурантів - колишнього військовослужбовця з Одещини - заарештовано.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ, яка діяла на території низки областей України - Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської й Чернігівської.

Читайте такожГотував вбивства офіцерів: СБУ затримала агента ФСБ Росії у МаріуполіЯк повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, контррозвідка спецслужби викрила «мережу», в яку входили колишні спецназівці військової розвідки, в результаті масштабної спецоперації, яка тривала місяцями.

«Встановлено, що громадяни України були завербовані і виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова і Дениса Собка. Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції», - повідомили в управлінні.

Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області - сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп з тимчасово окупованих територій й організовувати спеціальну підготовку підібраних людей.

Серед об'єктів посягань - бойові літаки ЗСУ на аеродромі «Кульбакине». Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію й переміщення українських ЗС, про кадровий склад і оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародну взаємодію з іноземними партнерами тощо.

Для виконання своїх завдань агенти проводили вербування і серед чиновників ВСУ.

«Навіть задокументовано намір викрасти і нелегально перемістити в країну-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду $100 тис.», - повідомили в управлінні.

Під час проведення обшуків вилучено арсенал зброї та боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. патронів різного калібру, близько 3 кг тротилу, електродетонатори тощо.

Стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 ("державна зрада"), ч.1 ст. 258-3 ("створення терористичної групи чи терористичної організації"), ч.1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу. Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується в кримінальному провадженні за ч.1 ст. 114 ('шпигунство') Кримінального кодексу.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, в рамках зазначеної спецоперації за клопотанням прокуратури взято під варту колишнього військовослужбовця - жителя Одеської області. У нього було багато знайомих серед колишніх і діючих військовослужбовців ЗС України.

Зокрема, він проводив розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирав і передавав у так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» інформацію про діяльність формувань ЗСУ.

«Він налагодив розгалужену мережу джерел інформації на території України серед колишніх і діючих військових, використовуючи при цьому різні методи схиляння людей до співпраці», - повідомили в прес-службі.

Отриману інформацію за допомогою мобільного мессенджера впродовж 2019-2020 років він передавав в «ДНР», за що отримував грошову винагороду.

Під час санкціонованого обшуку автомобіля підозрюваного виявлено й вилучено три корпуси ручних гранат, три запали та реактивну протитанкову гранату.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова