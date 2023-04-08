У журналіста семеро дітей, зокрема, троє повнолітніх синів.

Український журналіст Дмитро Гордон розповів про свою сім'ю та відповів, чому жоден з його трьох повнолітніх синів зараз не на фронті.

За його словами, всі його троє синів – Ростислав, Дмитро і Лев – живуть за кордоном. А старший не міг би служити через проблеми зі здоров'ям.

"У старшого мого сина захворювання дуже важке, з яким не те що на фронт, йому жити з ним важко. Що стосується двох інших моїх дітей ... Вони обидва народжені не в Україні, Лев у мене громадянин Сполучених Штатів Америки. Вони живуть в Америці багато років. Вчилися – один в Англії навчався ще в школі, потім в університеті в Англії... Обидва живуть в Америці, вони народжені не в Україні", – заявив Гордон в інтерв'ю YouTube-каналу "И грянул Грэм".

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Діти Гордона - що відомо про сім'ю журналіста

55-річний український журналіст Дмитро Гордон – батько 7 дітей від різних шлюбів (Ростислав (1992), Дмитро (1995), Єлизавета (1999), Лев (2001), Санта (2012), Аліса (2016), Ліана (2019). Троє молодших його дітей народжені в шлюбі з журналісткою Олесею Бацман.

Відомо, що старший син журналіста Ростислав закінчив Київський інститут міжнародних відносин, середній Дмитро – Музичний коледж Берклі в Бостоні.

У 2021 році Гордон розповідав в інтерв'ю, що його старший син працює в YouTube, середній – композитором в Голлівуді. А молодший – Лев – живе разом з братом в Лос-Анджелесі, робить перші кроки в кар'єрі.

Однак напередодні Гордон ділився, що він сам утримує свою велику родину, яка зараз живе за кордоном. За його словами, для цього доводиться продавати свої автомобілі – коштів не вистачає. Він також розповів, що його медіабізнес зазнавав атак з боку російських ботів, що також урізало прибуток.

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