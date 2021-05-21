За словами журналіста, йому не пояснили причини звільнення та не виплатили обіцяне.

Український журналіст та телеведучий Микола Вересень заявив про незаконне звільнення з каналу «Прямий». За його словами, його звільнили «без пояснень причин та остаточного розрахунку з ним». Він планує звернутися до суду.

Про це пише «Детектор Медіа» з посиланням на нього.

За словами Вересня, про остаточне рішення щодо звільнення він дізнався вчора, 20 травня.

«Другого березня мене попросила зайти Світлана Орловська (генеральний продюсер «Прямого») і сказала, що я звільнений. І я був страшенно здивований, тому що ніяких зауважень, жодної догани «із занесенням в облікову картку комсомольця» не було. Я колекціонер – колекціоную відходи з роботи. Такого не було ніколи, і я ніколи про таке не чув, щоб отак, сьогодні на сьогодні: «Ти йдеш – все». Ніхто інший мені також не пояснив причин мого звільнення», – розповів Вересень.

За його словами, трохи згодом його друзі, які мають стосунок до політичного керівництва каналу, сказали журналісту, що ситуацію зі звільненням намагався змінити власник «Прямого» Петро Порошенко: «Порошенко наказав залишити все як є – не чіпати мене, і дав доручення врегулювати ситуацію Святославу Цеголку».

Читайте такожВедучого Вересня звільнили через вилиту воду на голову політолога в прямому ефіріУ підсумку вирішення питання перенеслося на середину квітня, потім на початок травня і ще далі.

Телеведучий додав, що генеральний директор «Прямого» Володимир Сташевський сказав, що йому буде виплачено зарплатню за три місяці. Натомість, за словами Вересня, він отримав зарплатню лише за два місяці.

«Я зрозумів, що і тут обдурили. Вся конструкція зі звільненням тримається на брехні... У мене, слава Богу, є ім'я, але яку кількість людей в журналістиці просто так виганяють з роботи тільки тому, що комусь щось не сподобалось? Тому я всіх закликаю: підписуйте правильні контракти, боріться за себе, перемагайте», – сказав журналіст.

Він серйозно налаштований судитися, проте поки ще не вирішив, на кого саме подаватиме до суду.

Микола Вересень: що про нього відомо

Український журналіст, громадський та політичний діяч, актор, відомий як ведучий програми «Табу» на каналі 1+1.

C 2015 – ведучий на «Радіо Вєсті».

З 22 травня 2017 року по 5 серпня 2017 року – ведучий ток-шоу на телеканалі NewsOne.

З 2017 – ведучий на телеканалі «Прямий».

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Автор: Катерина Шварц