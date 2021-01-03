Нардеп показав себе в тренажерному залі в солдатській зимовій шапці-вушанці.

Народний депутат від "опозиційної платформи - за життя" Ілля Кива знову вирішив оскандалитися і записав відео в шапці з радянською червоною зіркою.

Відповідне відео Кива опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп показав себе в тренажерному залі в солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР, на якій зображена радянська зірка із серпом і молотом. Також Кива нецензурно висловився, пославши всіх н*х*й через декомунізацію.

"Мама, я на тренуванні, із тренером і в шапці. І пішли вони н*х*й зі своєю декомунізацією", - сказав політик.

Нагадаємо, напередодні Нового року Кива вже викладав фото у цій шапці в соцмережі.

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Заборона комуністичної символіки в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.

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Автор: Олександр Топчій