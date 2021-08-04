Заступнику голови "Білоруського дому в Україні" загиблого Віталія Шишова – Родіону Батуліну – заборонили в’їзд до України терміном на три роки.
Про це повідомляє організація у Telegram.
Зазначається, що чоловік 14 липня виїхав на територію Євросоюзу для вирішення питань з документами.
3 серпня, після інформації про смерть Віталія Шишкова, Батулін вирушив автобусом до Києва, але на прикордонному пункті "Устилуг" його повідомили, що з моменту виїзду він є нев’їзним.
Читайте такожСтало відомо, як чоловік з гранатою пробрався у будівлю урядуЗа даними активістів, їхньому заступнику заборонили в’їзд на три роки.
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Смерть Віталія Шишова
Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вчора вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.
В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.