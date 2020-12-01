Походи в ліс по гриби виявилися ідеальним дозвіллям, яке відповідає усім вимогам карантину.

Досвідчений грибник Валерій Кравчук розгрібає мертве листя, щоб знайти свою здобич - красивий мухомор червоніючий. Його так називають за те, що він стає рожевим, якщо його щипнути.

"Гриби, мов магніт для мене. Я їх відчуваю", - каже чоловік.

Читайте такожЯк зміцнити імунітет: у МОЗ розкрили рецепт здорового харчуванняЦієї осені українці виїжджали за межі своїх міст, щоб пройтися вглиб лісу заради дозвілля, яке максимально відповідає вимогам соціального дистанціювання. Вони збирали гриби, - пише New York Times. Цікаво, що цього року в Україні врожай грибів виявився досить щедрим. Якраз тоді, коли їхнє збирання стало одним з небагатьох занять, які дозволяють вибратися з дому, при цьому уникаючи контактів з іншими людьми.

Українські біологи пов'язують з це з сухим літом, після якого наступила надзвичайно тепла осінь. Перші заморозки з'явилися пізно, аж в кінці листопада.

"Це щось неймовірне", - каже професійний грибник Емілія Коледа, яка продає свою здобич на узбіччі траси поблизу Києва.

Розмовляючи з журналістами, вона стояла поруч з 7 відрами боровиків. За словами Коледи, все це вона зібрала за один похід в ліс. В попередні роки, якщо вдавалося зібрати три відра - це було дуже добре.

Ця грибна "золота жила" стала щасливою віддушиною для бідної країни, де гриби стали важливим продуктом для деяких сімей. Інші ж намагаються підзаробити, продаючи їх на ринках. Коледа каже, що через карантин продаж грибів - це єдиний спосіб отримати хоч якісь гроші. За них вона купила дрова на зиму, а також все, що необхідно онукам в школі.

"Гриби врятувати так багато людей цього року. Природа допомогла нам пережити карантин", - каже вона.

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"Це мій спосіб поєднання з природою", - каже Андрій Грибовський. Його прізвище теж містить слово "гриб", що вказує на давнє коріння такого заняття в Україні. Він знає кілька місць у лісі, які відвідує після роботи, щоб подихати свіжим повітрям й зібрати щось на вечерю.

Знання про місця у лісах, де ростуть гриби, цінне серед грибників: як аматорів, так і професіоналів. І таку інформацію тримають в таємниці. Якщо запитати когось про таке місце, етикет чемного українського грибника передбачає, що потрібно описати фальшиві ділянки, щоб не видатися грубим. Правду про те, де росте багато грибів, не скаже ніхто. Українців, які позначають грибні місця на Google Maps, вважають такими, що псують традицію.

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Переклад: Лесь Димань