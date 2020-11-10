Голову Воловецької ОТГ затримали на хабарі у 80 тисяч гривень.

На Закарпатті за підозрою у вимаганні хабаря за ремонт дороги затримали новообраного голову Воловецької ОТГ від партії "Слуга Народу" Михайла Попелича.

Як повідомляє Служба безпеки України, посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг.

"Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови посадовець погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт. Для передачі "відкату" посадовець залучив свого знайомого як посередника", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обидва зловмисники були затримані під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, Попелича затримали на хабарі у 80 тисяч гривень.

Зазначимо, що чинний голова Воловецької ОТГ Михайло Попелич тиждень тому став переможцем місцевих виборів, цього разу він балотувався від партії "Слуга народу".

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Автор: Олександр Топчій