Він розказав, що багато людей було біля одного з магазинів побутової техніки, у цей час була вивантаження товару, приблизно там і відбувся ракетний удар.

У переддень Дня Конституції України, російська армія завдала ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Вдень там перебувало багато людей. За даними ДСНС, наразі відомо про 18 загиблих, 60 поранених, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

В ефірі "Сніданку з 1+1" один з очевидців цієї трагедії на Полтавщині - Олексій Ладись розказав, що якраз був з дружиною був у торговельному центрі, коли туди влучила ворожа ракета. Сімейній парі вдалось дивом врятуватись, наразі їм морально складно прийти до тями.

"Оговтатись ще не встигли. Ми з дружиною були у самому ТРЦ, коли пролунав вибух. Нам дивом вдалось вийти звідти без єдиного поранення. Нас врятувало везіння, народились у сорочці. У цей момент ми були біля виходу з центра, пролунав вибух, ми з дружиною одне одного одразу загубили, оскільки туман з пилу та уламків був дуже сильним. Ми вибігли звідти на дотик, змогли дістатись до машини, відігнали її, авто також посікло уламками після вибуху", - прокоментував свідок подій.

Олексій не залишився осторонь, а намагався самотужки повернутись до будівлі та допомогти потерпілим, проте задимлення не дозволяло там дихати.

"Я повернувся, намагався когось витягнути. Тільки з другого разу я взагалі зміг зайти до будівлі, оскільки там взагалі було нічим дихати. Серед відвідувачів ТРЦ ті, хто змогли йти – їм вдалось вийти своїми силами", - зазначив містянин.

На питання ведучих, як люди відреагували на сигнал повітряної тривоги і чому не покинули приміщення ТРЦ, Олексій зазначив, що вони особисто з дружиною, дізнавшись про сирену, одразу відправились на касу та попрямували до виходу, а в самій будівлі залишалось багато працівників.

"Я думаю, що у багатьох програма тривоги на телефонах стоїть, тому всі були в курсі. У самому ТРЦ повідомлення про тривогу не було. Особисто ми почули сирену, пішли одразу на касу, розрахувались, і одразу відправились на вихід. У той час і стався вибух. У ТРЦ залишались працівники, деякі "острівки" були зачинені, проте прибиральниці, продавці – вони залишались на місці", - сказав очевидець подій.

Коментуючи цю страшну подію, Олексій не зміг дібрати слів. Він зазначив, що багато людей було біля одного з магазинів побутової техніки, у цей час була вивантаження товару, приблизно там і відбувся ракетний удар.

"У фільмах та іграх ви такого не побачите ніколи. Як люди в крові намагались звідти вибратись. Всюди усе літає: пил, уламки, у людей паніка, усі намагаються вибігти. Нам пощастило, що ми були зі сторони виходу і приблизно розуміли, куди нам потрібно бігти", - підкреслив Олексій.

Молода родина перебувала ще біля ТРЦ протягом 15 хвилин після вибуху. Говорить, що вирішили дібратись найближчого бомбосховища, оскільки побоялись, що може бути ще один "приліт". Як говорить очевидець, за цей час біля ТРЦ вже були карети швидкої допомоги, які допомагали потерпілим.

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих. Рятувальники досі працюють на місці події.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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