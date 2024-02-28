Нещодавно Центр протидії дезінформації зафіксував активізацію наративу про розподіл території України між її сусідами. Зокрема, в російському та західному інфополі все частіше звучать заяви про територіальні претензії Угорщини, Румунії чи Польщі на українські землі.

Наприклад, лідер угорської ультраправої партії "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk Mozgalom) Ласло Тороцкаї 27 січня заявив про можливість анексії Закарпаття в разі, "якщо державність України припинить своє існування" через війну. Це не перший раз, коли Тороцкаї висловлює такі погляди. У листопаді 2022 року він опублікував у соцмережі фотографію зустрічі польських та угорських прикордонників на пункті перетину в Карпатах у 1939 році, після розчленування Чехословаччини, коли Угорщина анексувала Карпатську Україну і встановила контроль над Закарпаттям. У своїй публікації Тороцкаї висловив бажання найшвидшого відновлення спільного польсько-угорського кордону. Міністерство закордонних справ України тоді відреагувало і закликало уряд Угорщини засудити заяви депутата.

Ще один приклад: голова націоналістичної румунської партії "Альянс за союз румунів" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що готовий навіть пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб претендувати на Буковину і Бессарабію, де проживало румунське населення.

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Лідер угорської ультраправої партії заявив про можливість анексії Закарпаття, якщо Україна припинить існування через війну

Ідея про такий розподіл України не нова. "Автором сценарію" про розподіл України між її західними сусідами та Росією ще у 2014 році виступив російський політик Володимир Жириновський, політична роль якого багато років зводилася до озвучування тез, підготовлених в Кремлі. Тоді, 17 березня 2014-го, до Посольства Польщі в Москві надійшов офіційний лист від "Ліберально-демократичної партії росії" ("ЛДПР") за підписом її голови – Володимира Жириновського.

Суть цього листа полягала в потребі "відновлення історичної справедливості", яку порушили після Другої світової війни через загрозу з боку Німеччини. І це розглядалось як можливий спосіб "розв’язання українського питання".

Листи такого ж змісту - з пропозиціями щодо відокремлення від України Закарпатської та Чернівецької областей - "ЛДПР" надіслала до МЗС Угорщини та Румунії.

Вже 18 березня того ж року, тобто одразу після відправлення листа до посольства, Жириновський відкрито озвучив ті самі пропозиції:

"Автором сценарію" про розподіл України між сусідами у 2014 році виступив Жириновський

"Захід України – це дійсно польські землі. Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль і Рівне… Це польські землі, потрібно їх повернути полякам. Угорщина, Закарпатська область, я там бував. Там в основному угорське населення. Всі говорять угорською мовою, тож Закарпаття може плавно відійти до Угорщини. Та й угорці давно хочуть і просять цього. І врешті проблема у румунів – Бессарабія і Буковина. Місто Чернівці ніколи не належало до України, а тим паче до Росії... Знову ж таки, Сталін частково взяв цей регіон. Південний схід – це Росія, і Крим уже повернувся. Мають повернутися ще сім областей – це Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Луганськ, Дніпро, Харків, Одеса".

Саме ця заява Жириновського стала поштовхом до нової хвилі закликів про поділ українських територій, включно із заявами ультраправих політиків в Угорщині та Румунії, про які йшлося вище. Тобто, те, що вони просувають такі ідеї, не є несподіванкою.

Наприклад, партія Тороцкаї є ситуативним союзником правлячої партії "Фідес" Віктора Орбана, який, за деякими даними, славиться "теплими стосунками" з кремлівським оточенням і особисто з Путіним.

Окрім заяв про територіальні претензії до України, Тороцкаї озвучував кремлівські ідеї про те, що дії "сил міжнародних фінансистів" призвели до війни в Україні, що Україну нібито купив інвестиційний фонд BlackRock, і що Київ повинен домовлятися з Москвою для врегулювання конфлікту. Натомість згідно з розслідуванням вебсайту Balkan Insights, румунська партія "Альянс за союз румунів" має зв’язки з Росією. Своєю чергою, член румунської партії "Альянс за союз румунів" Георгеску розповідав про свою прихильність до Путіна та заявляв, що Україна – "вигадана держава".

Заява Жириновського стала поштовхом до хвилі закликів про поділ українських територій, включно із заявами ультраправих політиків в Угорщині та Румунії

Отже, сучасні заяви угорських та румунських радикалів щодо розподілу українських територій родом з Кремля. Вони направлені на створення наративу, що нібито всі держави, які є сусідами України на заході та входять до ЄС і НАТО, насправді виношують плани з розчленування України. В американському Інституті вивчення війни зазначили, що за допомогою таких політиків Росія, ймовірно, розпалює і використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб "вбити клин" між Україною та її західними сусідами.

Проте висловлювання угорських та румунських радикалів носять виключно популістський характер і не варто очікувати від них якихось практичних кроків. По-перше, тому, що вони наразі не представляють чинну виконавчу владу цих держав. По-друге, такі заяви дуже негативно сприймаються жителями тих українських регіонів, на які начебто зазіхають сусіди. І, по-третє, силовий потенціал України наразі не дає можливостей ні Угорщині, ні Румунії претендувати на захоплення українських територій.

Цей матеріал підготовлено в рамках "Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації", що впроваджується УНІАН та Smart Angel у співпраці з експертними організаціями за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію ЄС.

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації РНБО України