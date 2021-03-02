Це діяння каратиметься позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (№3911).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшим техніко-юридичним редагуванням, проголосували 286 народних депутатів із 369, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, - карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Водночас, вказується, що термін "критично важливі об’єкти інфраструктури" вживається у значенні, визначеному в законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

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Автор: Тетяна Поляковська