Жителі Дніпра вирізали з льоду на замерзлому озері коло, яке крутиться на зразок каруселі.
Відповідне відео опублікував блогер Ігор Кочет в YouTube.
"Спонтанно виникла ідея зробити крижану карусель. Вранці на місці збору було всього 5 осіб, тому коло намалювали невелике, в розрахунку на свої сили. 1,5 години довбали лід і коли сили закінчилися, під'їхала бензопила. Вибрали замерзле озеро зі стоячою водою. Температура на вулиці близько -15 градусів, трималася кілька днів", - підписав відео.
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Після того, як ініціатори вирізали рівне коло з льоду посередині озера, на нього зайшли кілька людей. А ті, хто залишився на "материковій" частині замерзлого озера, крутили їх за допомогою мотузки.
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