Понад 74% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 22 січня.
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Так, 74,3% респондентів вважають, що справи рухаються в неправильному напрямі, 10% - в правильному. Решта 15,6% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.
Як проводилося опитування
На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.
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