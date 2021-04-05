Для введення комендантської години потрібне рішення керівництва країни.

Комендантську годину можуть ввести як протиепідемічний захід, якщо будуть зашкалювати цифри по захворюваності на COVID-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

Але для цього, зазначив мер Києва, потрібне рішення керівництва країни.

"Що стосується комендантської години, ми знаємо, що зараз її ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи зараз. Перший - вакцинація, до тих пір, поки у нас достатньої кількості вакцини немає, залишається той же шлях розірвати ланцюжок захворюваності. Якщо цифри будуть зараз зашкалювати і станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану", - зазначив Кличко.

Також мер міста прокоментував ситуацію з видачею спецперепусток на громадський транспорт у столиці.

"За нашими розрахунками, в Києві приблизно 400 тис. осіб задіяні в життєдіяльності міста. Ми надрукували 440 тис., роздали. Нам надійшли ще додатково заявки, надрукували ще 60 тис. перепусток, але більше ми друкувати не будемо, бо тоді постає питання: для чого ми вводимо обмеження, якщо всі зможуть їздити?", - сказав Кличко.

Читайте такожЧерги в метро, захмарні ціни на таксі: як Київ зустрів перший день локдауну

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не обговорювала введення комендантської години в столиці.

Локдаун у Києві: що відомо

Локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Також закриють дитсадки і початкові класи в школах.

Влада міста посилила карантин з 20 березня, з 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні епідбезпеки.

Пом'якшення обмежень можливе раніше встановленого терміну, за умови, що Київ вийде з "червоної" зони.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій