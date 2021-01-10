Після вибуху на газопроводі було припинено газопостачання 17 населених пунктів.

На місці розгерметизації газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» на сьогоднішній ранок факельне горіння не спостерігається.

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Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» після вибуху було припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району: Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче.

Також повідомляється, що небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У прес-службі «Лубнигаз» УНІАН повідомили, що відновлення газопостачання для жителів Лубенського району після вибуху на газопроводі розпочнеться за кілька годин.

Зокрема, ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" ("Укртрансгаз") повідомив про можливість подачі газу на ГРС "Вишневе" протягом 1 - 1,5 години. Наразі без газу залишаються 2860 домогосподарств, 4 сільради та 7 бюджетних установ.

До постраждалих населених пунктів направлені відповідні підрозділи "Лубнигазу", що будуть проводити відновлення газопостачання побутовим споживачам.

Відновлення газопостачання споживачам, за розрахунками, відбудеться протягом 2 годин після усунення аварії "Укртрансгазом".

Вибух на газопроводі в Лубнах: деталі

9 січня о 15:50 відбулася розгерметизація магістрального газогону «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області неподалік міста Лубни.

Причини вибуху з подальшим горінням розслідують правоохоронці.

Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає, транзиту газу нічого не загрожує.

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Автори: Інна Андаліцька, Олег Булашев