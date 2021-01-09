На місце подій виїхали рятувальники.

Під Лубнами (Полтавська область) сьогодні вдень сталася розгермітизація газопроводу. Місцеві повідомляють, що був моторошний гуркіт, тремтіли шибки у вікнах, гуділа підлога.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН з посиланням на Полтавське облуправління ДСНС, розгерметизація сталася біля села Калайдинці.

"Наші фахівці ще не знають в якому газопроводі розгерметизація. Вони ще туди їдуть. Там проходить кілька газопроводів", - повідомили в управлінні.

Тим часом місцеві мешканці розповідають про пережите в соцмережах. Деякі навіть наводять технічні подробиці інциденту.

"Це жах... у нас тут стояв такий гуркіт, тремтіли шибки у вікнах, гуділа підлога...

Це дуже страшно, повірте», - пише в соцмережах Маріанна Шакуро

"Газопровід "Прогрес". Відбулася розгерметизація і скупчення природного газу до критичного значення, що призвело до вибуху», - пише Олексій Вікторович

Вибух під Полтавою

Раніше стало відомо, що в місті Лубни Полтавської області пролунав потужний вибух і почалася пожежа.

Надалі стало відомо, що вибух і пожежа в Лубнах сталися в результаті розгерметизації газопроводу.

АТ "Лубнигаз" повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці.

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Автор: Олег Булашев