Згідно з дослідженнями, вакцини від коронавірусу запобігають розвитку важких випадків захворювання.

З усіх 12 тисяч мутацій коронавірусу тільки чотири можуть викликати настороженість.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише НВ.

"Мутацій у коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з тих понад 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема Індійська мутація, яка показала, що може призвести до значного спалаху, південноафриканська мутація, британська, яка була у нас, і бразильська", - повідомив Ляшко.

Голова МОЗ також зазначив, що, згідно з дослідженнями, вакцини від коронавірусу запобігають розвитку важких випадків захворювання.

Читайте такожУ коронавірусу щотижня з'являються дві нові мутації - інфекціоніст

"Якщо зараз у нас буде продовжуватися, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відслідковують, проводиться секвенування в Україні. Зокрема, ми передаємо свою інформацію до загальної бази геному коронавірусу, де порівнюють уже всі світові експерти і відслідковують, як яка мутація впливає на передачу, тяжкість перебігу захворювання, можливо, на вікові особливості", - додав Ляшко.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій