Усі школи міста розпочнуть навчальний процес очно.

Мерія Львова не рекомендує школам збиратися на урочисті лінійки з нагоди 1 вересня.

Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, наразі Львів перебуває у "зеленій" карантинній зоні, тому всі навчальні заклади розпочинають навчальний процес очно.

За словами мера міста Андрія Садового, Львів вже давно відмовився від традиційних лінійок на 1 вересня.

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"Кожна школа самостійно продумує, як гідно провести перший день нового навчального року. Окрім того, не треба забувати, що коронавірус не зник, і динаміка зараз не є доброю, тому треба бути обережними. У нашій лікарні швидкої медичної допомоги за останні 3 тижні подвоїлась кількість хворих на COVID-19, тому не варто збиратись разом великими громадами", – порадив міський голова.

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Автор: Світлана Макринська