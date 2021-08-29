Рішення проводити святкові заходи чи ні залишили за адміністрацією школи

Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наголошується, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи.

Читайте такожУ Міносвіти назвали умову повноформатного навчання дітей з 1 вересняЯкщо ж вирішено організувати святкові урочистості (урочисту лінійку), МОЗ рекомендує організовувати їх просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику), намагатися не змішувати дітей різних вікових груп/класів, уникати утворення натовпу, слідкувати за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.

Також міністерство рекомендує утриматися від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи, максимально скоротити час проведення заходу.

Якщо ж свято не передбачає скупчення дітей, тоді рекомендується організувати святкування в межах кожного класу окремо, замість активності у приміщенні обирати варіант святкування просто неба або ж організувати День знань в інтерактивній формі.

Нагадаємо, що у міністра освіти Сергія Шкарлета щодо лінійок на свято Першого дзвоника у школах - своя думка. Він рекомендує школам не відмовлятися від такої форми свята, але проводити її в скороченому вигляді і з урахуванням соціальної дистанції.

Автор: Леся Лещенко