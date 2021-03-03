Також пропонується змінити покарання за деякі адміністративні правопорушення, зокрема, щодо придбання і зберігання наркотиків без мети збуту в невеликих розмірах.

Верховна Рада України планує передбачити умовно-дострокове звільнення для осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону №4049 проголосували 313 народних депутатів.

Законопроект передбачає, що засуджені до довічного позбавлення волі, які на день набрання чинності закону відбудуть понад 10 років призначеного судом покарання, матимуть право на заміну такого покарання. Вони зможуть просити про позбавлення волі строком від 5 до 20 років, проте загальний строк такого покарання не повинен бути меншим за 25 років.

Читайте такожРада дала "зелене світло" скасуванню переходу на літній і зимовий часНа сьогодні нормами Кримінального Кодексу України не передбачено застосування умовно-дострокового звільнення до довічно засуджених. Зокрема, на цьому наголошував Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Петухов проти України (№ 2)» (заява № 41216/13), яке набуло статусу остаточного 9 вересня 2019 року. ЄСПЛ зазначав про порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у зв'язку з ненаданням заявнику належної медичної допомоги під час тримання його під вартою, а також у зв'язку з тим, що покарання заявника - довічне позбавлення волі - не підлягало скороченню.

Окрім того, законопроект №4049 пропонує деякі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо таких пунктів:

незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах;

порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами;

розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді.

Із покарань за ці порушення пропонується виключити адміністративний арешт і водночас збільшити розміри інших видів стягнень, що передбачені чинним законодавством для цих правопорушень.

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Автор: Надя Пришляк