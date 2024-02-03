Голова бюджетного комітету ВРУ додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням.

Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтися Україні сумою близько 700 млрд гривень. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За її оцінкою, тільки на навчання, виплати та одяг мобілізованим необхідно виділити 322 млрд грн, а ще 400 - на закупівлю і модернізацію військової техніки.

Це становить 22,5% всіх витрат держбюджету або 41% витрат на оборону.

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"Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тому мова йде тільки про внутрішні ресурси", - сказала Підласа.

За її словами, щоб знайти гроші, обговорюються різні варіанти - від повернення прогресивної ставки ПДФО (тобто збільшення прибуткового податку в залежності від величини доходу) і податку на розкіш до додаткового вилучення ресурсів з місцевих бюджетів.

Вона додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, якраз і є наслідком цієї потреби".

Мобілізація в Україні - деталі

В Україні йдеться про мобілізацію ще 500 тисяч осіб. Про таку кількість згадували військові на ставці головнокомандувача, стверджував президент. У січні Володимир Зеленський сказав, що не побачив поки достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати.

У разі прийняття нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, щоб внести свої дані в електронний кабінет. Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

Новий урядовий законопроект про мобілізацію в Україні має ваду - там немає норми про ротацію наших воїнів. Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич сказав, що "на законодавчому рівні повинна бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін".

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