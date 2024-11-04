Юрист пояснив, що така норма передбачена законодавством. Для цього необхідно зібрати деякі документи.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тож призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult розповів, чи може звільнитися зі служби військовий, якщо його матір має інвалідність другої групи.

Як зазначив Топчій, відповідно до пп. "г" п. 2 ч. 6 ст. 26 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", військовослужбовець має право звільнитись з військової служби під час дії воєнного стану через сімейні обставини або з інших поважних причин.

Перелік цих поважних причин визначається частиною 12 цієї статті. До таких обставин належить, зокрема, необхідність здійснювати постійний догляд за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи або якщо інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

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Щоб довести права на звільнення із ЗСУ, необхідно здійснити дії за таких алгоритмом:

оформити відповідну довідку МСЕК або ЛЛК по те, що матір потребує постійного догляду;

бути зареєстрованим за одною адресою разом з людиною, за якою буде здійснюватися догляд.

Коли всі документи будуть зібрані, то військовий може подавати рапорт про звільнення за сімейними обставинами, додає юрист.

Мобілізація в Україні - актуальне

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян: "Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%".

За його словами, всього до складу Сил оборони України вже було призвано 1 мільйон 50 тисяч осіб.

Водночас народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тис людей, наголосивши, що така цифра в планах ні на цей рік, ні на наступний не фігурує.

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