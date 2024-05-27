Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити при собі військово-облікові документи.

Представники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток, однак вони не єдині хто має таке право.

Як повідомляє прес-центр Міністерства оборони, на час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Це військовий квиток та посвідчення військовозобовʼязаного.

У відомстві зазначають, що це можуть бути паперові документи або їх електронна форма. Разом з ними особа повинна і пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт).

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Крім представників ТЦК та СП, перевірити документи можуть поліцейські, а також представники Державної прикордонної служби України. Однак останніх це стосується у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

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З 18 травня 2024 року впродовж 60 днів всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані. За словами адвоката Сергія Дубка, також ця норма стосується заброньованих, осіб з відстрочкою і жінок-військовозобов'язаних.

У разі не уточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним або резервістом фактичної адреси місця проживання, повістка буде надіслана на його адресу зареєстрованого місця проживання. Отже, направлення повісток поштою розпочнеться після 17 липня 2024 року

Нещодавно заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії. Крім того він розтлумачив, що означають статуси у "Резерв+".

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