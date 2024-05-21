На сьогодні вже надійшло понад 3 тисяч заяв від ув’язнених про бажання йти на фронт.

Ув'язнені подали вже понад три тисячі заяв на умовно-дострокове звільнення в обмін на укладення контракту зі Збройними силами України. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька.

"Подали вже заяву понад 3000 людей. Ми так і прогнозували до прийняття закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. При попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч ув’язнених виявили бажання. А зараз ця цифра буде коливатися, бо будуть певні постатейні обмеження, тому не всі бажаючі потраплять на умовно дострокове звільнення і укладуть контракт", - наголосила вона.

За її словами, не зможуть укласти контракт із ЗСУ ті, хто був ув’язнений за тяжкі насильницькі злочини, зокрема, вбивство двох і більше людей, сексуальні злочини, згвалтування, посягання на життя правоохоронців.

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"Це робилося для того, щоб убезпечити військових від зайвих проблем із категорією засуджених, які готові допомагати ЗСУ", - сказала вона.

Висоцька розповідає, що ті, хто виявив бажання, зараз вже проходять ВЛК, знайомляться з командирами, які потім будуть давати свою згоду чи незгоду брати у підрозділ конкретну людину. Після цього усі матеріали буде передано до суду, який ухвалить остаточне рішення.

Висоцька нагадала, що звільнені з ув’язнення укладуть контракт із ЗСУ і перебуватимуть в окремих підрозділах, які будуть очолювати кадрові військові. За її словами, зараз командири працюють з ними і їхня думка про приєднання того чи іншого засуджено до їх підрозділу є також визначальною, бо командир може відмовитись від конкретної людини.

Заступник міністра повідомила, що ув’язнені, які мають суспільно-небезпечні хвороби – ВІЛ, туберкульоз або гепатити - не зможуть служити.

Відповідаючи на запитання, що дехто з сьогоднішніх ув’язнених захоче уникнути покарання і, вийшовши на свободу, втечуть, Висоцька зазначила, що в законі є перестороги на такий випадок і відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту.

"Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хоче спекулювати на цій темі, можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі", - додала вона.

Також Висоцька повідомила, що адміністрації закладів позбавлення волі даватимуть оцінку ризиків вчинення повторного правопорушення конкретним засудженим.

"Звісно є характеристики того чи іншого засудженого і ми повідомляємо командиру про історію відбування покарання в наших установах - чи працювала людина, чи були порушення порядку. А суд вже визначає остаточне рішення про застосування умовно-дострокового звільнення", - сказала заступник міністра юстиції.

Закон про мобілізацію засуджених

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності".

Заступник міністра юстиції Висоцька зазначила, що для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів.

За даними Мінюсту, станом на 15 травня 2024 року, в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

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