Він нагадав, що за ухилення від служби в Україні передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

В Україні триває загальна мобілізація населення через повномасштабну війну з РФ. Наразі чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) вручають повістки. Проте є громадяни, які ухиляються від служби у лавах ЗСУ.

Як пояснив юрист Роман Лихачов із волонтерського руху "Адвокати ЗСУ", такі громадяни, які раніше були засуджені за статтею "Ухилення від призову з мобілізації", не підлягають зняттю з військового обліку.

"Після відбування покарання чоловікам призовного віку вручатимуть повістки повторно - це передбачено Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу"", - зазначив юрист.

Він нагадав, що за ухилення від служби в Україні передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше українцям пояснили деякі деталі щодо мобілізації 2022. Зокрема, за словами начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до армії. Воно необхідне першочергово для того, аби людина стала на військовий облік.

Як писав УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація. На період дії воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

За даними МВС понад 3 млн. громадян знаходиться на військовому обліку не за місцем їхнього проживання.

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