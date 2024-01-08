Пропозиція залишити на "економічному фронті" людей з великими зарплатами звучить вже давно, але в Раді вважають це дискримінацією.

В Україні не будуть звільняти від мобілізації на підставі сплати людиною великої суми податків. Така норма носила б дискримінаційний характер, заявив в інтерв’ю РБК-Україна голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Він зауважив, що висока зарплатня та великий податок з неї – це не лише заслуга самого фахівця, але й наслідок ситуації на ринку праці, де вакансій істотно менше, ніж бажаючих працювати. До того ж зарплати на прифронтових територіях зі зрозумілих причин є нижчими, ніж у глибокому тилу.

"Такі пропозиції дискредитують (дискримінують – УНІАН) одразу за декількома ознаками – професія, територія, ВПО, майновий стан. Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, – справедливості жертви", – каже Гетьманцев.

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Нардеп наголосив, що жертвувати здоров'ям, свободою і майном усі громадяни мають однаково, адже в іншому випадку буде дискредитована сама ідея боротьби та перемоги.

Законопроект про мобілізацію: останні новини

Як писав УНІАН, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради проаналізувало внесений Кабінетом міністрів законопроект про посилення мобілізації і розкритикувало передбачену в ньому ідею обмежити права осіб, що не подали облікові дані до ТЦК.

Невдоволені законопроектом і в профільному Комітеті нацбезпеки та оборони. Там кажуть, що документ треба або повертати на доопрацювання у Кабмін, або ж його доведеться сильно правити після першого читання.

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