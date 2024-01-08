Запропоновані норми часто прописані дуже неконкретно, тож не зрозуміло, як їх виконувати, кажуть фахівці.

Поданий у Верховну раду наприкінці грудня законопроект про посилення мобілізації в окремих пунктах суперечить Конституції та іншим законам. Зокрема це стосується частини про обмеження, які накладаються на осіб, що ухиляються від подачі облікових даних до ТЦК.

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Апарату Верховної Ради проаналізувало внесений Кабінетом міністрів законопроект і розкритикувало передбачену в ньому ідею про внесення ухилянтів до Єдиного реєстру боржників за рішенням керівника ТЦК.

В ГНЕУ зауважують, що Єдиний реєстр боржників був створений із зовсім іншою метою – для запобігання відчуження боржниками майна при невиконанні ними майнових зобов`язань. Крім того, запропонована норма про порядок внесення громадян в цей реєстр не узгоджена із чинним законодавством, що регулює порядок роботи реєстру.

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Також у ГНЕУ звернули увагу, що в законопроекті досить неконкретно прописано, які саме операції з рухомим та нерухомим майном будуть обмежені для ухилянтів. Це суттєво ускладнить реалізацію відповідних положень.

Крім того, цей пункт в частині щодо нерухомого майна не узгоджений із нормами Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Зокрема зауважується, що заборона реєстраційних дій на таке майно має бути накладена рішенням суду, або на підставі заяви самого ж власника об’єкта.

"Ініційована пропозиція в цілому створює ризики порушення вимог положень ст. 41 Конституції України, згідно із якою "кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю"; "ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним", – наголосили у ГНЕУ.

Не задоволені експерти Верховної Ради і пропозицією обмежити ухилянтів у правах користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Цей пункт прямо суперечить ч. 1 ст. 1074 Цивільного кодексу, де зазначено, що подібні заборони може накладати суд.

Загалом у ГНЕУ вважають, що запропоновані законопроектом новації містять незавершений правовий механізм регулювання, оскільки не визначені механізми накладення обмежень на права ухилянтів.

Законопроект про мобілізацію: обмеження прав ухилянтів

Як писав УНІАН, 25 грудня Кабмін подав на розгляд Верховної Ради законопроект про посилення мобілізації в Україні. Серед іншого документ пропонує механізми посилення правил військового обліку та обмеження прав громадян, що добровільно не подадуть до ТЦК свої облікові дані.

Зокрема автори законопроекту пропонують заборонити таким особам:

виїзд за кордон;

проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

керувати власним транспортом та отримувати посвідчення водія;

користуватися та розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

укладати кредитні договори;

отримувати пільги та послуги від держави.

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