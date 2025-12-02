Вчителька географії вела урок російською мовою.

У Чернівцях з ліцею № 5 "Оріяна" звільнили вчительку географії, яка спілкувалася на уроці російською і обізвала учня нецензурним словом, коли він попросив її говорити українською мовою. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директорку ліцею Галину Абрам'юк.

"У понеділок, 1 грудня, комісія зі службового розслідування завершила роботу й склала відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною було видано наказ про її звільнення", – заявила Абрам'юк.

Відео, на якому чутно, як учителька говорить російською і ображає учня, з’явилося у мережі минулого місяця.

За словами керівниці міського управління освіти Ірини Ткачук, діти звернулись з письмовою заявою до керівника закладу, від вчительки взяли пояснення.

Комісія, яка розглядала цей інцидент, з'ясувала, що вчителька порушила кілька законів, зокрема, про освіту і про державну мову.

Як зазначила начальниця управління Державної служби якості освіти в Чернівецькій області Оксана Палійчук, вчителька порушила кілька законів – "Про освіту" (стаття 7 закону: мовою освітнього процесу є державна), "Про функціонування державної мови".

Також, за словами Палійчук, вчителька порушила статтю 54 закону про освіту, відповідно до якої педагоги мають дотримуватися правил педагогічної етики, утверджувати власним прикладом загальнолюдську мораль, бути прикладом для учнів.

"Далі – в цій же статті зазначено, що педагоги зобов’язані виховувати повагу до законів, державної мови. Тобто в цьому випадку вчителька порушила всі ці вимоги, які ставить до неї закон. Хоча директорка зазначає, що вона неодноразово говорила про це, про культуру поведінки, про етику, зокрема про використання тільки державної мови", – каже Палійчук.

Вона додала, що оскільки ці порушення вчителька вчинила одночасно, тобто під час одного випадку, то могла б бути покарана один раз.

За словами директорки ліцею, вчителька не мала до того доган. Також у закладі мали провести службове розслідування, щоб вивчити ситуацію та вжити заходів – щонайменше застосувати догану.

Крім того, директорка має повноваження ініціювати позачергову атестацію на відповідність посаді вчительки, яка порушила етику та закони.

Запровадження мораторію на російськомовний контент у Дніпрі

У листопаді у Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Мораторій було запроваджено за зверненням Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської та жителів громади міста.

Документ покликаний захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора та подолати наслідки тривалої русифікації.

Мораторій діятиме до повного припинення окупації України Росією.

