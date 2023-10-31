За його словами, кожен повинен робити те, що вміє і може.

Український військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка попередив, що воювати повинні всі українці. Йдеться не тільки про війну в окопах, але без безпосередньої участі у бойових діях.

Як заявив Ябчанка в інтерв'ю "Еспрессо", у разі пасивності українців ми втратимо свою державу.

"Я зараз просто закликаю - не всі в окоп, а всі на війну. Воюйте як можете, але зрозумійте, що тут питання, що ми можемо залишитися без країни", - заявив Ябчанка.

Військовий також додав, що кожен українець повинен не ховатися від призову та допомагати війську грошима. За його словами, воїн в окопі відчуватиме справедливість, що він воює, але за його спиною стоять українці, які допомагають йому воювати ефективніше.

"У Росії головне завдання - припинити існування України, незалежної та суверенної держави. Які вам ще потрібні докази, що треба воювати? Нерідко знаходяться люди, які виправдовують свою відлученість від війни та реальності тим, що у нас не така влада", - сказав він.

Мобілізація в Україні - що сьогодні варто знати

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну країні оголосили мобілізацію. З 1 жовтня 2023 року до військкоматів мають прийти не лише чоловіки призовного віку, а й жінки-медики, які також є військовозобов'язаними.

Проходження служби військовими, які уклали контракт, і військовослужбовцями, яких призвали в рамках мобілізації через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, відрізняється. У Міноборони раніше пояснили, у чому значні відмінності.

Вас також можуть зацікавити новини: