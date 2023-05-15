Свої злочинні дії тік-токер пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Викрито жителя Кіровоградщини, який зняв та "злив" у соцмережу відео руху військової техніки Збройних сил України в Черкаській області.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та рух Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, у січні 2023 року житель Олександрійського району Кіровоградської області приїхав на Черкащину. Там він зробив фото- та відеозйомку на мобільний телефон руху колони військової техніки ЗСУ. Того ж дня підозрюваний розмістив відеоматеріал на особистій сторінці у соцмережі Тік-Ток, надавши можливість ідентифікувати на місцевості переміщення підрозділів українських Сил оборони в Черкаській області.

Відео дня

За інформацією Служби безпеки України, яка здійснює досудове розслідування, за лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

Місцезнаходження блогера було встановлено. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої "публікації" відзнятого відео.

Обвинувальний акт направлено до суду. "Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми", - зазначає СБУ. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зрадники України

В СБУ з початку війни багато роботи пов'язаної з виловом колаборантів та зрадників. Співробітники сумлінно викривають поплічників окупантів. Так, СБУ затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Як йдеться у повідомленні СБУ, зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

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