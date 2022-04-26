Окупанти вбили професора інституту інформатики та управління НАН України та Міністерства освіти і Науки України.

На Харківщині під час обстрілу загинув вчений і альпініст. Вранці 26 квітня окупанти вкотре завдали ударів по місту Дергачі, Леонід Гамбаров чергову атаку рашистів не пережив. Йому було 82 роки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Федерації альпінізму і скелелазіння Харківської області Геннадій Копійко.

"Сьогодні вранці під час обстрілу російськими окупантами міста Дергачі (північніше Харкова) загинув наш друг Гамбаров Леонід Арамович - доктор технічних наук, професор інституту інформатики та управління НАН України та Міністерства освіти і Науки України, майстер спорту з альпінізму, інструктор-методист 2-ї категорії", - написав він.

За словами Копейко, Гамбаров до останніх своїх днів виконував службові обов'язки. Він читав лекції онлайн. Леонід Гамбаров здійснив більше сотні сходжень. Неодноразово брав участь у рятувальних роботах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що через бомбардування Харкова викладач Каразінського університету читає лекції для студентів з льоху.

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