На Харківщині під час обстрілу загинув вчений і альпініст. Вранці 26 квітня окупанти вкотре завдали ударів по місту Дергачі, Леонід Гамбаров чергову атаку рашистів не пережив. Йому було 82 роки.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Федерації альпінізму і скелелазіння Харківської області Геннадій Копійко.
"Сьогодні вранці під час обстрілу російськими окупантами міста Дергачі (північніше Харкова) загинув наш друг Гамбаров Леонід Арамович - доктор технічних наук, професор інституту інформатики та управління НАН України та Міністерства освіти і Науки України, майстер спорту з альпінізму, інструктор-методист 2-ї категорії", - написав він.
За словами Копейко, Гамбаров до останніх своїх днів виконував службові обов'язки. Він читав лекції онлайн. Леонід Гамбаров здійснив більше сотні сходжень. Неодноразово брав участь у рятувальних роботах.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що через бомбардування Харкова викладач Каразінського університету читає лекції для студентів з льоху.
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