У неділю, 25 квітня, у Харківській області померли 36 осіб.

На Харківщині зафіксували новий рекорд смертності від COVID-19.

Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ у Facebook.

У Харківській області від початку пандемії зареєстрували 2615 смертей від коронавірусу. За 25 квітня їх було 36, що є рекордом кількості за добу. Область у цей день посіла перше місце за рівнем смертності від COVID-19 в Україні.

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До цього рекордна кількість смертей за добу там була 18 квітня, коли померли 35 пацієнтів лікарень. Після Харківщини в рейтингу кількості летальних випадків ідуть Дніпропетровщина – 34, Запоріжжя – 24, Львівщина – 13, місто Київ – 21.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Денис Прядко