У Департаменті охорони здоров'я пояснили, що медики не використовували дозу у флаконі, що залишилася, оскільки думали, що вона менша за інші.

У ході кампанії з вакцинації в Україні в Івано-Франківській області було зареєстровано 492 дози вакцини Covishield, що становить 84% від усіх втрачених доз в Україні. Та ж Львівська область зіпсувала всього 17 доз.

Про це в ефірі телеканалу "Галичина" заявив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак.

За словами, Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували дозу у флаконі, що залишилася, оскільки думали, що вона менша за інші.

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"Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. Зараз додатково проведено навчання... це питання вже закрите", - підкреслив він.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше ми переживали, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 477 тис. 833 особи.

20 квітня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ очікують на нову поставку вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca в рамках механізму COVAX 22 квітня.

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Автор: Денис Прядко