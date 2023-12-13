Ним виявився батько двох загиблих військових, у якого була особиста неприязнь до священника.

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником та погрожує силою доставити його до територіального центру комплектування.

В описі до відео зазначається, що двоє чоловіків в однострої виписали повістку греко-католицькому священнику, отцю Андрію Чмиру, який служить у селі Дуліби Стрийського району на Львівщині.

Видно, що у чоловіка у військовій формі особиста неприязнь до священника. Він зазначив, що отець на похороні його сина не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий".

"Ти мого сина зганьбив. Ти, як його хоронив у мене на подвір'ї, сказав йому "раб Божий". Звання не зміг назвати. Якщо ти не приїдеш в п'ятницю в Яворів, я приїду з пацанами і заберу тебе. Будеш в Яворові, тобі там дадуть все. А тут навіть не надійся і нікого не проси. Не хочеш ти – я твого сина заберу, зятя заберу. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не пробачу", - сказав він.

Чоловік в однострої погрожував священнику "загрузити його, як собаку", якщо він не з’явиться до ТЦК. Також він схопив отця за горло.

Інший чоловік у формі виписав священнику повістку на 9 ранку 15 грудня.

Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, чоловік у військовій формі, який на відео конфліктував зі священником, – батько братів Вишиваних, які загинули після повномасштабного вторгнення з різницею у 10 днів.

"Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього – внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону", - нагадав Козицький.

Голова ОВА підкреслив, що щиро співчуває батьку двох синів через непоправну втрату. Однак наголосив, що мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків.

Він закликав не шукати поміж себе ворогів, адже він в України один – це Росія, яка вбиває наших громадян.

У Львівському обласному ТЦК та СП провели службову перевірку щодо цього інциденту та з’ясували, що під час планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи працівників ТЦК втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя.

Там також додали, що дії військовослужбовців ТЦК були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який є військовозобовʼязаним, викликався у ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Інциденти з працівниками ТЦК та цивільними чоловіками на Львівщині

Останнім часом у соцмережах ширяться відео, на яких співробітники ТЦК у Львові на вулицях силою затримують чоловіків та затягують до своїх автомобілів.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що проводять перевірки даних інцидентів.

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