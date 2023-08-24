Також у військовому містечку під керівництвом його дружини працював підпільний магазин, де продавались харчі, які держава виділяла для військових.

На Львівщині затримано заступника командира військової частини, який дав вказівку солдатам будувати для нього двоповерховий будинок.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, з середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті "командира". До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив сімох військовослужбовців.

Також посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина.

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"За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових", - йдеться у повідомленні.

За місцем проживання фігуранта провели обшуки. Правоохоронці вилучили документацію та велику суму грошей у різній валюті.

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Експлуатація солдат військовими посадовцями на власному будівництві

На початку серпня стало відомо, що на Закарпатті воєнком експлуатував солдат ЗСУ на будівництві власної садиби. Його арештували із можливістю внесення 805 тисяч гривень застави.

Крім того, нещодавно на Одещині викрили заступника командира батальйону однієї з військових частин, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

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