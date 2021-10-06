Перекинулася цистерна з гідроксидом натрію.

Поблизу міста Великі Мости Червоноградського району Львівської області на автодорозі "Ковель - Жовква" розлилася токсична речовина - каустична сода.

Про це в середу, 6 жовтня, повідомили в головному управлінні ДСНС України в області.

Увечері 5 жовтня на трасі сталася аварія. Розгерметизувалася та перекинулася цистерна Reno-Premium, що перевозила каустичну соду, і речовина вилилася на дорожнє полотно.

"Аби запобігти значному випаровуванню речовини, рятувальники у спеціальних захисних костюмах проводили роботи по осадженню хмари з випарами, що виходили з цистерни. Причини та обставини виникнення події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Водія вантажівки, чоловіка 1971 року народження, із хімічним опіком лівої стопи забрали до Червоноградської центральної міської лікарні, однак після огляду від госпіталізації чоловік відмовився.

Чим небезпечна каустична сода

Каустична сода або гідроксид натрію - це їдка, дуже токсична і вибухонебезпечна речовина. При попаданні на шкіру або слизові оболонки призводить до серйозних хімічних опіків, а потрапляння великої кількості в очі викликає незворотні зміни зорового нерва і, як наслідок, сліпоту.

Читайте такожЖитель будинку завісив під'їзд відрубаними головами (відео)Небезпечна каустична сода і для довкілля, бо пригнічує біохімічні процеси та чинить токсичну дію.

При контакті слизових поверхонь з їдким лугом необхідно промити ділянку струменем води, а за потрапляння на шкіру - слабким розчином оцтової та борної кислоти. При потраплянні в очі - негайно промити їх спочатку розчином борної кислоти, а потім водою.

Раніше в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області просто на вулиці виявили понад кілограм ртуті.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова