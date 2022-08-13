При цьому, в одеських школах будуть максимально скорочувати час перебування дітей.

У школах Одеської області з 1 вересня запровадять змішаний формат навчання.

Про це повідомив керівник департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Ланчак. При цьому він зазначив, що остаточне рішення мають ухвалили батьки школярів.

"Якщо батьки бажають, аби їхню дитину в школі навчили читати і писати (мова про найменшеньких), засновник і керівник закладу просто зобов’язані створити безпечні умови! Часу було дано достатньо!" – зазначає він.

Він також нагадує, що школи можуть скористатися освітньою субвенцією для підготовки до навчального року.

За словами голови департаменту, в області є школи, в яких укриття вже повністю готові до використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи з їх облаштування.

В місті Одеса батькам учнів невдовзі оголосять, які заклади освіти будуть працювати очно, після чого вони мусять обрати форму навчання для дітей.

"Діти для очного навчання по 1-2 з класу об’єднуються зараз в класи з урахуванням чисельних нормативів", – пояснила очільниця міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Також у школах міста будуть максимально скорочувати час перебування дітей.

Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Очно будуть вивчати лише математику, іноземну і українську мови, українську літературу, фізику, хімію, історію України і ще декілька предметів.

Групи продовженого дня, принаймні, у вересні не працюватимуть.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня стало відомо, що у школах Києва у новому навчальному році вирішили повністю відмовитись від російської мови. Зокрема, шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, або факультативно.

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