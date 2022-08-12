Російська мова зі столичних шкіл зникне вже 1 вересня.

У школах Києва у новому навчальному році вирішили повністю відмовитись від російської мови.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації, яку оприлюднив громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій.

"У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, або факультативно", - йдеться у документі.

"В Києві у школах більше не буде вивчатись мова окупанта, а також не буде навчання московською... Сподіваюсь так і буде. З 1 вересня будемо відслідковувати ситуацію", - прокоментував він рішення влади Києва.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня влада Львівської області ухвалила рішення скасувати класи з російською мовою навчання у школах.

"Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще торік треті, четверті класи у трьох школах", - прокоментував тоді радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик.

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