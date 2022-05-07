Закликають усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей.

На Тернопільщині з 7 травня заборонено проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він нагадав, що попереду вихідні, де ми вшановуватимемо пам'ять жертв Другої світової війни та відзначатимемо День матері. При цьому закликав усіх відмовитися від масових заходів, щоб не ризикувати безпекою людей.

"Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - наголосив Труш.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та Одеській області вводиться затяжна комендантська година. На території міста буде введено комендантську годину з 22:00 неділі, 8 травня, до 05:00 вівторка, 10 травня. У цей період заборонено перебування людей на вулицях і в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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