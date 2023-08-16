Зміни до законодавства не мають відкрити жодних лазівок для антиукраїнських діячів чи "хороших русских".

У законодавство необхідно внести зміни, які б дозволили друкувати в Україні російських авторів, що засудили агресію і працюють на благо нашої держави. Про це йшлося на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Член комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") зазначила, що необхідно подумати, як вирішити проблему з друкуванням авторів, які мають російське громадянство, зокрема, йдеться про Тетяну Таїрову-Яковлеву.

"Я отримала листи від Тетяни Таїрової і від директора видавництва "Кліо". Вони на 2024 рік готували монографію про Івана Богуна, авторства Таїрової, яка зараз перебуває за межами Росії, проти неї є кримінальна справа по тероризму, її звільнили з усіх академій наук, а всі її публікації в Україні базувались на архівних документах", – розповіла депутат.

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Кравчук нагадала, що сьогодні законодавством забороняється друк російських авторів, але потрібні зміни, які дозволять таким людям, як Таїрова, друкуватися в українських видавництвах.

Народний депутат України Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") зазначив, що підтримує цю пропозицію, бо йдеться про "фантастичну монографію про Богуна, яку видати крім нас ніхто не може". За його словами, ця авторка - історик, вчилася в Україні і є одним з найбільших дослідників України козацької доби. За його словами, такі зміни до законодавства мають бути прописані вкрай відповідально, щоб вони не відкрили жодних лазівок для антиукраїнських діячів чи "хороших русских".

Також цю пропозицію підтримав і народний депутат України Володимир В’ятрович (фракція "ЄС"). "Як читач , і як історик я є великим прихильником пані Таїрової. Я впевнений, що головним завданням нашого закону була ізоляція України від шкідливого впливу російської пропаганди. І це точно не про Таїрову-Яковлеву. Тому я впевнений, що маємо підготувати зміни, які дадуть можливість таким людям, які працюють на благо України, видаватися у нас", - сказав він.

Голова комітету Микола Потураєв запропонував зібрати робочу групу вже цього тижня, щоб напрацювати зміни до законодавства для вирішення цього питання.

Закон про російських авторів

Як писав УНІАН, 22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території України.

Тоді він зазначив, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі його норми вплинути на виконання зобов’язань України на шляху до ЄС у частині захисту прав меншин, зокрема мовних.

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