Таким чином зоозахисники закликали ухвалити законопроект про заборону цирків із тваринами.

У середу, 15 грудня, захисники тварин зустрічали народних депутатів біля Верховної Ради з людиною в костюмі динозавра.

Як передає кореспондент УНІАН, так зоозахисники закликають парламентаріїв ухвалити законопроект про заборону цирків із тваринами (№5409).

Цей законопроект включено до порядку денного, однак питання в кінці списку.

"Голосуй 5409, чи залишайся в минулому", - написано в динозавра на плакаті.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Громадська організація "Гуманістичний рух за права тварин" (UAnimals) назвала зірку в сузір'ї Лебідь на честь голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоб заохотити його внести у прохідну частину порядку денного парламенту законопроект про заборону цирків із тваринами (№5409). Профільний комітет рекомендував парламенту підтримати цей законопроект.

Стефанчук на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту закликав нардепів підтримати цей законопроект.

Читайте такожДинозавр Френкі попередив людство про вимирання: ООН випустила креативний ролик (відео)За даними опитування Kantar Ukraine, 57% українців підтримують ідею заборони цирків з тваринами, 22% - виступають проти, повідомляли зоозахисники. Частіше ініціативу заборони цирків з тваринами підтримують молодь (67%) та жінки (65%).

Заборона цирків в Україні: що відомо

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності (№5409) був зареєстрований у ВР 21 квітня 2021 року.

Його ініціатори виступають за те, щоб на національному рівні заборонити використання тварин у цирках. У пояснювальній записці йдеться, що використання тварин у цирках супроводжується передчасним відлученням дитинчат від матері в період вигодовування та піклування, недогодовуванням, заподіянням шкоди їхньому здоров’ю.

Таке використання не несе жодної користі для самих тварин та збереження їхніх популяцій. Отримання прибутку від використання тварин не може виправдовувати жорстокість та негуманність у ставленні до них, наголошується у записці.

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Автор: Надя Пришляк