Зокрема, двоє людей постраждали при падінні дерев, одну людину з них госпіталізовано до відділення нейрохірургії.

В Одесі на вулицях через негоду вчора отримали травми близько 60 осіб, з яких семеро госпіталізовані.

Читайте такожВ Одесі "червоний" рівень небезпеки: учням дозволили не ходити в школу (фоторепортаж)Як повідомили в прес-службі мерії, 27 січня до міських травматичних пунктів звернулися 58 осіб.

Усі вони отримали травми на вулицях, з них 7 осіб госпіталізовано.

«Двоє людей постраждали при падінні дерев, з них одну госпіталізовано до відділення нейрохірургії», - повідомили в мерії.

Зазначається, що ситуація в місті залишається складною. В ніч з 27 на 28 січня безперервний дощ під впливом мінусової температури переходив у мокрий сніг, що призвело до часткового зледеніння контактної мережі електричного транспорту, електромереж і дерев.

Наразі в місті триває снігопад. Допомогу комунальникам у розчищенні міста надають 250 військовослужбовців.

Негода в Одесі

З учорашнього дня до Одеси через негоду заборонено в'їзд великовантажних автомобілів. З ранку четверга в Одесі через обмерзання і снігу на вулицях міста виникли масштабні затори та складності з рухом електротранспорту. Впали близько 500 великих гілок і дерев. Тисяча людей залишилася без опалення.

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Автор: Лариса Козова