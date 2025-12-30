'Ніхто не піде воювати на все життя': омбудсмен відповів, як вирішити проблеми мобілізації

Зокрема, треба збільшити фінансове забезпечення та визначити розумні строки військової служби.

Покращення ставлення до мобілізації серед населення вимагає кардинальної зміни системи стимулювання.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, кожного року зростає кількість громадян України, які звертаються до нього зі скаргами на порушення прав з боку працівників ТЦК та СП. "Це велика проблема", - відзначив Лубінець.

Водночас, як підкреслює омбудсмен, не всі звернення, які надходять, знаходять підтвердження.

"Але, з іншого боку, я бачу статистику, що кількість порушень зросла кардинально. І з’явилися негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК та СП не просто обмежують права, а, на мій погляд, навіть скоюються кримінальні правопорушення. Коли без жодних юридичних підстав обмежують свободу громадян України, забирають особисті речі, застосовують силу. Інколи ця сила призводить до дуже негативних наслідків – коли люди потрапляють до лікарень. А інколи навіть помирають", - повідомив Лубінець.

При цьому, на його переконання, Україна ніколи не переможе Російську Федерацію, якщо громадяни України будуть боятися працівників ТЦК та СП більше, ніж російських ракет.

Водночас, він висловив думку, яким бачить вихід з ситуації.

"Потрібно кардинально змінити систему стимулювання. Перше – велике фінансове забезпечення. Друге – розумні строки військової служби. Людина ніколи не підпише контракт, якщо не розуміє, на який строк вона його підписує", - відзначив Лубінець.

Він переконаний, що ніхто не піде воювати "на все життя".

"Нарешті почали вводити контракти на рік, на пів року, на два роки – з чітким розумінням, що довший контракт означає більше фінансове забезпечення. Але воно має бути значно більшим", - додав омбудсмен.

Як зауважив Лубінець, всі говорять про нібито "великі зарплати" у військових.

"100 тисяч бойових плюс 20 тисяч – це небагато. Для тих, хто каже, що у нас дуже великі заплати у військових, так ви підіть, побудьте хоча б один день на передовій з автоматом проти дронів, під постійними обстрілами. І ще: коли ти виходиш із передової, бойових немає, залишається 20 тисяч. Як утримувати себе і сім’ю за ці гроші?", - наголосив він.

На його переконання, винагорода має визначатися не тільки тим, чи людина фізично присутня на передовій, а й конкретними результатами. "Дуже правильна була практика: знищив танк – маєш отримати серйозну винагороду – 10-20-50 тисяч доларів, коли російський танк коштує 2-3 мільйони. За техніку, за укріплення, за кожного окупанта, за конкретний результат. Це стимулює професійних, навчених військових. Щоб вони розуміли: кожен день на передовій – це і захист держави, і фінансова підтримка себе, підрозділу, бригади. Це буде діяти", - переконаний Лубінець.

Як повідомляв УНІАН, з січня 2026 року мобілізація в Україні буде посилена.

У 2026-му році військовозобов'язані житимуть у нових реаліях. З нового року уряд країни запроваджує кілька важливих змін - серед них і нові правила бронювання, і можливе посилення мобілізаційних заходів, і заборона на виїзд з України деяких категорій чоловіків.

