Пляж став популярним серед туристів з Хмельницької та Вінницької областей.

На Буковині іноземець щодня починає свій ранок з прибирання берега Дністра, де відпочиває зі сім’єю.

Фото чоловіка, який підіймає пакети з піску, всіяного відходами, опублікувала у Facebook міський голова Новодністровська Наталія Цимбалюк.

За словами Цимбалюк, іноземець разом з родиною приїжджає до України час від часу, оскільки його дружина родом з цього регіону.

Німець оселився з наметом неподалік Дністра й щоранку прокидається, щоби прибрати за відпочивальниками.

Читайте такожНа Черкащині затримали агента військової розвідки Росії (фото, відео)Також мер міста уточнила, що, імовірно, головними забруднювачами є саме купальники, тоді як підприємці, стверджує Цимбалюк, сміття прибирають. Крім того, за чистотою стежать комунальники.

Пляж став популярним серед туристів з Хмельницької та Вінницької областей, пише molbuk.ua.

У коментарях до допису вчинок німця самі ж мешканці Новодністровська розхвалили.

Водночас деякі зауважили, що некоректно перекладати провину тільки на українців, оскільки Дністер у цій частині дуже полюбляють іноземці, зокрема з Росії.

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Автор: Іван Бойко