Чи причетний цей водій до скоєння аварії, стане відомо після проведення експертиз.

У Харкові поліцейські допитали нового свідка у справі про наїзд автомобіля на пішоходів, які перебували на острівці безпеки.

Читайте такожУ Харкові під час суду спливли несподівані деталі про водія-іноземця, який влаштував криваву ДТП (відео)Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, опрацювання записів з камер відеоспостереження, розташованих на перехресті, де сталася автопригода, допомогло слідчим більш детально відтворити обставини виникнення аварії.

Зокрема, під час роботи із відеозаписами з’ясувалося, що одночасно з транспортним засобом затриманого, який пересувався по проспекту Науки в напрямку вулиці Бакуліна, у середній смузі руху прямував автомобіль Volkswagen Jetta. На перехресті проспекту Науки та вулиці Бакуліна водій почав здійснювати маневр ліворуч у ліву смугу руху, де їхав Volkswagen Passat, після чого і сталася аварія.

Зазначається, що слідчі встановили особу водія автомобіля Volkswagen Jetta.

«Це харків’янин, 1998 р. н. Він допитаний у даному кримінальному провадженні як свідок. Наразі його автомобіль вилучений, оглянутий та поміщений на спеціальний майданчик ГУНП в Харківській області», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що встановити факт, чи причетний водій автомобіля Volkswagen Jetta до вказаної аварії, можливо буде лише після проведення слідчими відповідних слідчих дій, а також експертних досліджень (комплексної автотехнічної та фоноскопічної експертиз).

Резонансна ДТП у Харкові

7 листопада близько 16:00 на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які перебували на острівці безпеки.

Троє потерпілих, серед яких 10-річний хлопчик, були госпіталізовані.

9 листопада Київський районний суд заарештував підозрюваного у скоєнні ДТП із правом внесення застави у розмірі 10 млн 510 тис. грн.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

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Автор: Світлана Макринська