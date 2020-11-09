Водій може вийти з-під варти під заставу у понад 10 млн грн.

У Харкові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 10 млн грн громадянину Єгипту, який перебуваючи за кермом автомобіля, 7 листопада збив пішоходів у центрі міста.

Читайте такожСмертельна аварія на Херсонщині: водію автобуса повідомили про підозруПро це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

«Київським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 10 млн 510 тис. грн водію, який підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 286 КК України)», - йдеться у повідомленні.

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7 листопада на перехресті проспекту Науки та вул. Космічної у Харкові сталася ДТП. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та збив пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Троє потерпілих – 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та жінка віком близько 50 років – доставлені до лікарні.

22-річного водія іномарки затримано. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Йому загрожує від 3 до 8 років тюремного ув’язнення.

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Автор: Світлана Макринська