Одна з постраждалих - 50-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані в реанімації. У неї важка травма голови, за її життя борються лікарі.

У центрі Харкова автомобіль Volkswagen влетів в острівець безпеки, на якому стояло чотири людини, в тому числі 9-річний хлопчик.

Читайте такожКривава ДТП під Києвом з чотирма жертвами: суд виніс вирок винуватцю аварії (відео)Всі вони госпіталізовані з важкими травмами, передає Україна 24/7.

За кермом автомобіля перебував іноземець, якого нещодавно випустили з СІЗО під заставу в 100 тис. грн (звинувачується в хуліганстві). Його з місця ДТП забрала швидка.

На місці події розкидані деталі від машини. Дві смуги перекривали для руху транспорту через що утворилися затори.

Наразі рух транспорту відновили йдеться у сюжеті ТСН. Відзначається, що кілька годин тому авто на великій швидкості налетіло на "острівець безпеки", що розділяє чотири смуги руху на жвавому проспекті. Там свого "зеленого" світла якраз чекали четверо пішоходів - троє дорослих і дитина.

Сам момент аварії зняла камера відеоспостереження і відеореєстратори. Із записів видно, що всі пішоходи потрапили під удар. Volkswagen зачепив бордюр і зніс людей.

"Водій, за попередньою інформацією, допустив наїзд на острівець безпеки, де скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, які в цей час перебували в цьому місці", — повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління поліції Харківської області Дмитро Коротій.

Відомо, що серед чотирьох травмованих одній жінці допомога була надана на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Ще двох дорослих і 9-річного хлопчика забрала швидка. Їх доставили в лікарню. У всіх переломи і забої. 50-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані в реанімації, в комі, у неї важка травма голови, за її життя борються лікарі.

Водія затримали. Йому 22 роки і він іноземець. За словами свідків, він поводився неадекватно і перебував під дією чи то наркотиків, чи то алкоголю. Але в поліції цю інформацію поки не підтверджують. Кажуть, що призначили низку експертиз.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН