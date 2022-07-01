Перевіряється причетність затриманого до злочинів в Україні.

Громадянин Росії, якого два роки розшукувала міжнародна організація кримінальної поліції, переховувався на території України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литовської Республіки", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками. Зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того, як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.

"Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні", – додали у відомстві.

Операцію провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала активи компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень.

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