Люди змушені стояти в чергах по 4-5 годин.

В Маріуполі знову проблеми з питною водою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району. Щоденні черги по 4-5 годин, кількість великих місткостей для води скорочено втричі. Місткості було вивезено в парк Гурова для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили", - написав він.

За словами Андрющенка, жителі віддалених місць Кальміуського району (Волентрівка) залишаються без будь-якого водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі окупанти проводять "перепис населення" та наживаються на похоронах. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

Нагадаємо, 19 липня Петро Андрющенко зазначив, що за "рішенням" окупаційної "влади" громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі. Він звернувся до маріупольців, які вселятимуться у квартири, враховувати, що таке рішення абсолютно незаконне.

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