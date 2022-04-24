Миколаїв час від часу піддається атакам російських окупантів.

Почалася нова доба боротьби захисників Миколаєва і області з російськими загарбниками, які намагаються атакувати місто.

УНІАН розповідає в режимі онлайн про ситуацію в Миколаєві і області в неділю, 24 квітня 2022 року:

04.35 Влада оголосила відбій тривоги в Первомайській територіальній громаді.

04.30 Було оголошено відбій тривоги в Миколаївській області, але тривога ще тривала у Первомайській територіальній громаді та у Вознесенську та Вознесенській територіальній громаді.

04.05 Повітряну тривогу оголосили у Первомайській територіальній громаді.

03.55 Повітряна тривога оголошена у місті Вознесенськ та Вознесенській територіальній громаді.

03.53 В області було оголошено повітряну тривогу.