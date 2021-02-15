В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою стримування поширення коронавірусу.

Після вихідних в Україні госпіталізували понад тисячу людей із COVID-19, нових хворих - 2,3 тисячі. Внаслідок підриву на вибуховому пристрої на Донбасі загинуло троє військових.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 2332 нових інфікованих коронавірусом. До лікарень потрапили 1145 людей.

Всього з початку пандемії діагноз COVID-19 підтвердився у 1273475 українців, 1116779 - одужали 24392 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинуло троє українських бійців.

В українській делегації Тристоронньої контактної групи спрогнозували нове загострення на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 15 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська