Після вихідних в Україні госпіталізували понад тисячу людей із COVID-19, нових хворих - 2,3 тисячі. Внаслідок підриву на вибуховому пристрої на Донбасі загинуло троє військових.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 2332 нових інфікованих коронавірусом. До лікарень потрапили 1145 людей.
Всього з початку пандемії діагноз COVID-19 підтвердився у 1273475 українців, 1116779 - одужали 24392 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинуло троє українських бійців.
В українській делегації Тристоронньої контактної групи спрогнозували нове загострення на Донбасі.
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